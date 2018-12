Prantsusmaal tegutseb jäneseid tappev sarimõrvar

Laupäeval teatati kohalikule politseile, et Minihy-Tréguier'i külast leiti seitsme hukatud ja maha visatud jänese surnukehad. Samas külas on alates märtsist tapetud kokku kümneid jäneseid ja kohalikud elanikud on šokis.

Ametivõimude sõnul ei jäta salapärane tapja endast ühtegi jälge, siiski on kõik mõrvajuhtumid sarnased - mõrvar hiilib öösel jänesekasvatajate aedadesse, võtab loomad puurist välja ja tapab nad kas nõela või mõne muu terava esemega pussitades või astub neile kõvasti peale. Surnukehad jätab ta seejärel maha vedelema.

«See on hirmutav. Kui keegi suudab rünnata selliseid kaitsetuid loomi nagu jänesed, võivad nad ühel päeval rünnata inimesi, eriti vanemaealisi,» ütles kohalik elanik Annick ajalehele Le Télégramme.

Tema naaber Isabelle lisas: «Sa pead olema haige, et loomale midagi sellist teha. Ta ei tee seda isegi mitte selleks, et neid süüa.»

Neljas eraldiseisvas rünnakus on jänesepidajad Eugène ja Marie-Françoise L’Hévéder kaotanud kokku 20 jänest.

«Oleme kasvatanud jäneseid 55 aastat ja see on esimene kord, mil midagi sellist juhtub. Oleme täiesti peata. Küsime endalt, kuidas suudab keegi midagi sellist teha,» ütles 80-aastane Eugène L’Hévéder.

1320 elanikuga Minihy-Tréguier'i kogukonna vanem Jean-Yves Fenvarc’h ütles, et jänesetapja on mitmel erineval korral rünnanud kokku kümmet jänesekasvatajat, mõnd rohkem kui ühe korra.

«Ohvrid on sageli pensionärid, kellel on köögiviljaaed, jänesepuurid ja kanad. See on nende kirg, nende hobi. See on kurb,» ütles ta.