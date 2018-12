May ärgitas Briti parlamenti mitte toetama teist Brexiti referendumit

May kutsus parlamendis eelmise nädala ELi tippkohtumise tulemustest ülevaadet andes saadikuid «mitte petma Briti rahva usaldust püüetega korraldada teine referendum».

«Teine referendum tekitaks korvamatut kahju meie poliitika aususele. Sellega ütleksime miljonitele demokraatiat usaldanud inimestele, et meie demokraatia ei anna tulemusi,» lausus peaminister ja lisas, et «see ei viiks meid kuidagi edasi».

Olukorras, kus May valitsuse ja ELi vahel saavutatud kokkuleppele on vastuseis kõigis alamkoja leerides, on Suurbritannias hoogustunud üleskutseid teise referendumi korraldamiseks.

Peaminister on teise referendumi korduvalt välistanud sõnumiga, et rahva 2016. aasta juunis langetatud otsus EList lahkuda on selge.

«Ma tean, et see ei ole kõigi jaoks parim lepe,» sõnas May. «See on kompromiss, aga kui me hakkame pidama täiuslikku hea vaenlaseks, riskime EList leppeta lahkumisega.»

May püüab saada ELilt täiendavaid tagatisi Iiri tagavaraplaani «ajutise» iseloomu kohta, mida ELi liidrid läinudnädalasel ülemkogul kinnitasid.

Eelmisel nädalal lükkas peaminister edasi kavandatud parlamendihääletuse Brexiti leppe üle ja lubas, et alamkoda saab selle üle hääletada enne 21. jaanuari.

Esmaspäeval ütles May, et hääletus tuleb 14. jaanuariga algaval nädalal. «Me peame jääma truuks oma kohusele viia töö lõpuni,» sõnas peaminister.

Opositsiooniline Tööpartei ja paljud May enda Konservatiivse Partei saadikud süüdistavad peaministrit hääletuse edasilükkamisega sihilikus ajaraiskamises.

Opositsioonijuht Jeremy Corbyni sõnul «on peaminister küüniliselt aja ära kulutanud, püüdes manööverdada parlamenti olukorda, kus see peab valima kahe vastuvõetamatu tulemuse vahel: tema kokkulepe või leppeta väljumine».

May on öelnud, et tema valitsus peab pärast eelmise nädala Euroopa Ülemkogu ELiga lisakõnelusi, kuid Euroopa Komisjoni pressiesindaja Margaritis Schinas lausus esmaspäeval, et «uusi kohtumisi Ühendkuningriigiga ei kavandata».