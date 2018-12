ECJ: Poola peab tühistama ülemkohtu pensioniea langetamise seaduse

Otsuses öeldi, et umbes paarkümmend kohtunikku, kes olid varem sel aastal sunnitud pensionile minema, tuleb ennistada tööle. Euroopa Kohtu otsus toetab Euroopa Komisjoni, mis leidis, et see seadus vähendas kohtunike sõltumatust ja demokraatlikke norme, kuna andis seadusandlikule ja täitevvõimule enneolematu kontrolli kohtute üle.

Poola võimupartei Seaduse ja Õigluse (PiS) juhitud valitsus kinnitas kevadel ülemkohtu kohtunike pensioniseadust kaitstes, et see on osa reformidest, mille eesmärk on muuta Poola kohtusüsteemi ja võidelda korruptsiooni vastu. Seadus nägi ette ülemkohtu kohtunike pensioniea langetamist 70 eluaastalt 65-le.