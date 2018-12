Saksamaa maksab sõja eel evakueeritud juutidele kompensatsiooni

Saksamaa on pärast Teise maailmasõja lõppu maksnud 83 riigis elavatele juutidele kompensatsiooniks üle 70 miljardi euro. Mõned Kindertranspordi abil päästetud noored said 1950. aastatel väikese kompensatsiooni, kuid see ei tähenda, et neile nüüd raha välja ei makstaks. Taotlusi hakatakse menetlema järgmise aasta jaanuaris.