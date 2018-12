Strasbourgi tulistaja abilisele esitatati süüdistus

37-aastane mees peeti kinni neljapäeval, tema isikut pole veel avalikustatud. Võimud kahtlustavad, et just tema aitas hankida püstoli, mida terrorist Chérif Chekatt 11. detsembril kasutas. Rünnakus hukkus viis ja sai viga 11 inimest.

Terrorirühmitus ISIS väitis rünnaku järel, et Chekatt kuulub äärmuslaste ridadesse. Prantsusmaa siseminister Christophe Castanér ütles, et tegu on ISISe väljamõeldisega.