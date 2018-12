Hankejuht: Soome vajab Hornetite asemele sama palju hävituslennukeid

Soomel on praegu 64 Hornetit, millest 57 on üheistmelised mudelid F-18C ja seitse kahekohalised mudelid F-18D. Soome järgmine valitsus peab otsustama, kuidas aeguvate Hornetite lahinguvõime asendatakse, kirjutas Lauri Puranen blogis.

«Arvu kohta on esitatud seisukohti, et kaasaegsete ja tõhusamate hävitajatega võidakse täielik kaitsevõime säilitada ka väiksema arvu lennukitega. Osa seisukohti räägivad isegi täiemahulise (kaitsevõime tagamise) nõudest loobumist,» ütles Puranen.

Ta tunnistas, et kuigi kaasaegsed hävitajad on tõepoolest Hornetitest võimekamad, siis on seda nüüd ka vastase hävitajad. Lisaks rõhutas ta, et kui Hornetid otsustati 1992. aastal osta, siis oli Soomet ümbritsev julgeolekuolukord praegusega võrreldes vähem pingeline.