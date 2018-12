Läti peaminister: Riia linnapea peaks tagasi astuma

Samas ei kiirustaks peaminister keskonna- ja regionaalarengu ministeeriumi eelnõuga Riia volikogu laialisaatmisest, kuni juristid ei ole sellele oma hinnangut andnud.

Māris Kučinskis. FOTO: POOL / Reuters / SCANPIX

Kučinskis ütles täna teleusutluses, et esialgu pole ta mainitud eelnõuga üksikasjalikult tutvunud ja veendunud selle täielikus seadustele vastavuses. «Jutt on ministrist või ametiisikust, kes kannab ametialast vastutust. Kuid me räägime omavalitsusest, mille on valinud kogukond,» ütles peaminister.

Ta rõhutas, et ministeeriumi eelnõu Riia volikogu laialisaatmiseks ei tule valitsuse päevakorda enne, kui juristidelt saadakse ühene kinnitus, et see vastab täielikult seadustele.

Samas pidas Kučinskis kohaseks, et Riia linnapea Ušakovs tagasi astuks, kuid see peab olema tolle isiklik otsus. Peaministri sõnutsi tunneb ta piisavalt hästi omavalitsuste tööd korraldavaid seadusi, et kinnitada: linnapea teadmata olnuks Rīgas Satiksme korruptsioon ja kuritarvitused võimatud.

Keskkonnakaitse- ja reginaalarengu minister Kaspars Gerhards. FOTO: Edijs Pālens / LETA / Scanpix

Keskkonnakaitse- ja reginaalarengu minister Kaspars Gerhards on esitanud valitsusele eelnõu Riia linnavolikogu laialisaatmiseks, ütles eile ministri pressiesindaja. Tema sõnul põhineb algatus mitmel rikkumisel kohaliku omavalitsuse töös ja linnaettevõtete järelevalves.

Ministeerium hindas Riia volikogu vastutust linnale kuuluvas ühistranspordifirmas Rīgas Satiksme aset leidnud korruptsioonijuhtumis, mitmes muus rikkumises ning ebatäpsustes.

Eelnõu eesmärk on ära hoida olukord, kus Riia volikogu lubab ebaseaduslikel tegevustel toimuda ega taga talle seaduses ettenähtud funktsioonide toimimist. Kui Läti seim eelnõu heaks kiidab, saadetakse volikogu laiali ja ametisse pannakse ametisse ajutine administratsioon.

Ajutist administratsiooni asuks juhtima keskkonna- ja regionaalarengu ministeeriumi aseriigisekretär Aivars Draudiņš. Sinna hakkaksid kuuluma veel kaks tema ministeeriumi esindajat ning esindajad rahandus-, justiits- ja transpordiministeeriumist.

Uus Riia volikogu valitaks selle stsenaariumi korral 25. mail.

Probleem hangetega

Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) asus eelmisel nädalal kriminaalkorras uurima kolme Rīgas Satiksme hanget.

Kaks neist pärinevad 2013. aastast, mil firma hakkas ostma 131,6 miljoni euro eest trolle ja 75,8 miljoni eest busse. Kolmas pärineb 2016. aastast ja siis asuti ostma 62,6 miljoni eest madalapõhjalisi tramme.