MMSi propageerija: «Kuuuurija» tekitas 50 000 euro eest kahju

Katrin Lust: kaasus suukorvistab ajakirjanikke

Vaadake, kallid sõbrad, kui ajakirjaniku käest hakatakse nõudma 50 000 eurot selle eest, et ta on refereerinud artiklit, kus on ekslikult kirjas kriminaalsüüdistus, mitte kahtlus, siis ma pean teile ütlema, et selle töö tegemine ja selle tõe välja kaevamine ei ole siin vabariigis enam võimalik.

Kusjuures lood, mida ma oma saates refereerisin, ripuvad endiselt üleval ja neid MMSi maaletooja Janika Veski eemaldanud ei ole. Kusjuures Veski ei nõua minult ka valeväite ümberlükkamist või vabandust – see kõik on tühine. Kui tal õnnestub saada raha, siis on ta nõus sellega, et valeväited ripuvad edasi üleval.

Mina tunnen, et Eesti ajakirjandusvabadus ei ole enam kaitstud. Postimehe ajakirjanikud on juba tänase päeva seisuga seotud kohtu kaasusega, kus neilt nõuti eraisikuna oma loo faktivea eest raha.

Ajakirjanikud on iga päevaga enam Eestis suukorvistatud.

Ma olen tänase seisuga tasunud üle 5000 euro advokaatidele, kuna prokuratuur otsustas uurida minu sissetungi pedofiilide saatest tuntud Urmas Kausi ja kassivabrikantide Zuikode juurde. Täna pakub prokuratuur mulle oportuniteeti, mis tähendaks seda, et asi ei jõua kohtusse aga ma pean maksma mingi sümboolse tasu riigile.

Loomulikult jääb see asi ära, sest ma seisan oma lugude eest ja pigem lasen kohtul nende asjade üle avalikult otsustada, kui tasun nende ebaõiglaste süüdistuste eest, mida on prokuratuur minu kohta teinud.

Las nad siis üritavad kriminaalkorras süüdi mõista ajakirjanikku ja veterinaarameti töötajat, kes teevad lihtsalt oma TÖÖD!

Samal ajal kui Zuiko virutab kaameramehele jalaga, nii et kaameramees vigastuse tõttu kuu aega tööle ei jõua, lõpetab prokuratuur selle asja ära ilma süüdistust esitamata. Kokkuvõtteks öeldakse veel, et kaameramees ise provotseeris.

Kes korvab mulle need õigusabikulud, mis on prokuratuur mulle täna tekitanud. Ma loodan, et asi jõuab kohtusse, aga mis see kõik maksab. Prokuratuurile, politseile ja kohtule maksab ju maksumaksja – kas see on meie ressursside õiglane kasutamine? Mulle igal juhul tundub, et pahatahtlikud on võimelised meie õigussüsteemi väga kergesti kuritarvitama...

Samal ajal tuleb mulle meelde, et Bill Browder ei suutnud viie aastaga algatada Danske rahapesu osas prokuratuuris uurimist.

Kõik need juhtumid ei ole muide mitte Katrin Lusti vastu, vaid, kallid sõbrad, need puudutavad kõiki Eesti ajakirjanikke. Kui sellised asjad kohtus läbi lähevad, hakkavad maksma ka kõik teised ja meie sõnavabadus ei ole enam sõnavabadus.

Lööge sisse Youtube'is Janika Veski avalikud esinemised ja vaadake, mida ta räägib seal teiste inimeste kohta.

Loomulikult ma ootan põnevusega, mis nendest juhtumitest kohtus saab ja kas seda tööd, mida ma siin Eestis südamega teen, on üldse mõtet edasi teha.

Allikas: Facebook