Ossinovski: sotside esikandidaat Europarlamenti võiks olla Kaljurand

«Nii nagu ma olen öelnud, siis minu soovitus või nägemus Euroopa Parlamendi valimiste osas on küll see, et Marina Kaljurand võiks seda nimekirja juhtida,» ütles Ossinovski BNS-ile. «Aga seda otsustab erakond pärast riigikogu valimisi,» lisas ta samas.