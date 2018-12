Joviaalses meeleolus Juncker kallistas Ratast

Eelmise aasta mais oli Juncker väidetavalt ÜRO tippkohtumisel purjus ning kõndis korduvalt mööbliesemetele otsa. Briti kõmuleht The Sun kirjutas toona: «Ta kõndis asjadele otsa ja läks nooremnõunikega vestlema. See oli veider käitumine, mis oli kõigile veidi piinlik.»

Selle aasta juulis nimetas The Spectatori ajakirjanik Jean Quatremer Junckerit alkohoolikuks, kes džinni joomisel end tagasi ei hoia. Ajakirjaniku sõnul ütlesid tema allikad Brüsselis, et Juncker naudib alkoholi natuke liiga palju. Üks minister olla Quatremerile öelnud, et kui Junckerile ministrite kohtumise ajal väidetavalt veeklaas tuuakse, siis teavad kõik, et see on tegelikult täidetud džinniga.