Araablaste jõugud püüavad Berliinis uusimmigrante värvata

Berliini klannide asutajad põgenesid 1980. aastatel Liibanonist Saksamaale ning on aastakümneid kontrollinud narkoäri ja tänavaprostitutsiooni ning pakkunud katust.

Saksamaa pealinnas tegutsevad aktiivselt ka Ida-Euroopa ja Aasia ning kohalikud jõugud, kuid klannid on eriti silmatorkavad, sest armastavad välist hiilgust ja kalleid autosid.

Nüüd hoiatab politsei, et nad otsivad uusi liikmeid enam kui miljoni asüülitaotleja seast, kes on alates 2015. aasta keskpaigast Saksamaale saabunud. Suurem osa neist on Süüriast, Iraagist ja Afganistanist.