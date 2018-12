Gruusia spiiker: me ei ole EL-i ja NATO liikmelisuse ootamisest väsinud

Kas grusiinid on väsinud ootamast kutset Euroopa Liitu ja NATO-sse?

Seda ei saa öelda. Viimastel aastatel oleme me saavutanud eurointegratsioonis märkimisväärseid tulemusi, meil on Euroopa Liiduga assotsatsioonileping ning me saime viisavabaduse Euroopa Liiduga. Just viisavabadusest tunnetasid Gruusia elanikud otsest kasu ja toetus soovile olla täieõiguslik Euroopa perekonna liige on kasvanud. Arvamusuuringud näitavad, et üle 70 protsendi elanikest toetab kindlalt liikumist Euroopa Liidu ja NATO suunas ning valimistulemused näitasid, et 90 protsenti hääli said Euroopa-meelsed erakonnad. Me mitte ainult ei usu, vaid ka teame, et Gruusia on osa Euroopast.

1999. aastate teisel poolel ja 2000. aastate algul lootis Eesti NATO ukse avanemist, aga see uks jäi esialgu kinni, ning ühiskonnas arutleti selle üle, milliseid vigu on Eesti teinud. Kas me võime rääkida ka Gruusia vigadest, sest teie jaoks on see uks endiselt kinni.

Muidugi on eelmised valitsused teinud ka vigu, aga ma ei soovi nendele keskenduda. Me püüame keskenduda oma poliitikale ja reformidele, mis on suunatud ühinemisele Euroopa Liidu ja NATO-ga (Gruusia parlamendi spiiker Irakli Kobakhidze kuulub võimuparteisse Gruusia Unistus – A.R.). Me püüame ajada ka Venemaaga pragmaatilist poliitikat, et tagada piirkonnas stabiilsus ja julgeolek, see aitaks kaasa meie suhetele partneritega läänes.

Gruusia parlamendi esimees Irakli Kobakhidze. FOTO: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

2008. aasta Augustisõja järel süüdistati lääneriike ja NATO-t päris palju liiga unises suhtumises Venemaa agressiooni. Kui sarnane kriis puhkeks täna, kas siis oleks suhtumine teistsugune?

Augustisõja ajal oli üks meie eesmärke tõmmata lääneriikide tähelepanu Venemaa agressioonile. Meie sõnum oli siis, et sama võib juhtuda mõnes teises riigis ja nüüd me näeme, mis toimub Ukrainas kasvõi hiljutise Aasovi mere juhtumi näitel. Euroopa Liit ja NATO peavad Venemaad väga tähelepanelikult silmas pidama.

Ukraina sündmused on vähemalt osaliselt Augustisõja leebe reaktsiooni tagajärg?

Ma ei hakka mingil moel meie Lääne partnereid kritiseerima, seda enam, et me oleme neile toetuse eest väga tänulikud. Nemad aitasid meil suuresti 2008. augustis Venemaa agressiooni peatada. Loomulikult on vaja analüüsida, mida saanuks teha paremini, ja mõelda välja mehhanisme, kuidas selliseid kriise vältida.

Gruusia on okupeeritud territooriumite suhtes olnud väga tolerantne. Kas mingi lahendus paistab?