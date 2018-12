Ossinovski hinnangul peaks vaesus tänavu oluliselt vähenema

«Kindlasti tuleb 2018. aasta number eelmise aasta numbrist erinev. Seda me küll näeme alles aasta pärast- nagu see ajavahemik nendel andmetel on ja siin on põhiline mõju kindlasti tulumaksureformil,» ütles Ossinovski BNS-ile.

Statistikaameti teatel elas möödunud aastal suhtelises vaesuses 295 000 inimest.

«Suhteline vaesus näitab sissetulekute ebavõrdsust Eesti ühiskonnas, kuna suhteline vaesus on mõõdetud suhtena mediaanpalka ja kuna meil on üldiselt palgad tõusnud, siis näeme seda murettekitavat tendentsi, mille osas ei olegi Eesti ühiskonnas vastupidist trendi tekkinud - sissetulekute ebavõrdsus on kõrge, üks Euroopa kõrgemaid ja raugemise märke ei näita,» tõdes Ossinovski.

Tema sõnul peaks tänavu kehtima hakanud tulumaksumuudatused siiski tuhanded inimesed vaesusest välja tooma. «Selle siht vähemasti selle vastuvõtmisel tehtud analüüsi järgi peaks aitama suhtelisest vaesusest välja 50 000 töötajat,» rääkis Ossinovski.

SDE esimees avaldas samas heameelt, et laste vaesus on järsult vähenenud ja seda suuresti tänu sotside algatatud poliitkatele. «Kui aastal 2014 elas Eestis absoluutses vaesuses peaaegu 10 protsenti lapsi, siis eelmisel aastal oli neid 3,2 protsenti. Ja see on tõepoolest nende perepoliitiliste sammude tulemus, mida me oleme jõuliselt valitsuses teinud,» rääkis Ossinovski.