Muhu vallavalitsus otsib lahendust ruumipuudusele

Muhu vallavolikogu kaalub oma homsel istunguil rendikonkursi väljakuulutamist, et kombata renditurgu valitsusele uute tööruumide leidmiseks.

«Eks konkurss annab ülevaate, kas mõistlikum on ehitada uus maja või pinnad rentida,» ütles vallavanem Raido Liitmäe. «Vallal on palju muid kohustusi ja ülesandeid ning kinnisvara arendamine ja omamine pole võib-olla valla ülesanne ja ehk tuleb need ruumid hoopis rentida,» sõnas Liitmäe.