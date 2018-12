Kohtuotsus Trumpi endisele julgeolekunõunikule lükati edasi

Trumpi kampaaniameeskonna võimalikku kokkumängu Venemaaga uuriv eriprokurör Robert Mueller oli eelnevalt teinud ettepaneku, et Flynni vangi ei pandaks. Kohtunik Emmet Sullivani sõnul oli Flynn käitunud reeturlikult. Ta andis endisele kolmetärnikindralile valida, kas ta võtab praegu vastu karmi kohtuotsuse või ootab, kuni Muelleri juurdlus on lõpuleviimisele lähemal, et paremini näidata oma koostööd uurijatega.

Flynn tunnistas end detsembris süüdi valetamises FBI-le küsimuses, kas ta arutas üleminekuperioodil Venemaa tollase suursaadikuga sanktsiooniteemat. Ta on teinud koostööd eriprokurör Robert Muelleri juhitava juurdlusega võimalikust kokkumängust Venemaa ja Trumpi kampaaniameeskonna vahel.

Flynn ise ütles kohtus, et teadis küll, et FBI-le valetamine on kuritegu. Valge Maja ruumides Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) valetades pani Flynn toime tõsise rikkumise.

Flynni advokaatide väitel ei hoiatanud uurijad teda 2017. aasta jaanuaris FBI küsitluse eel, et valetamine on kuritegu. Süüdistajate sõnul pidanuks Flynn ka hoiatuseta teadma, et tuleb rääkida tõtt.