Telefon – tööriist või ärevuse näitaja?

Nutitelefonid on meie elus uus asi. Kuigi esimene iPhone jõudis turule 2007. aastal, on praeguseks väga vähe järele jäänud neid, kes kasutavad nuppudega vana kooli telefone.

Nutitelefoni kasutuse mõju uuringuid on Rozgonjuk teinud mitmeid. Näiteks vaatles ta Tartus õppivate tudengite puhul, kui palju esineb neil telefonikasutusega seotud vaevusi (valu randmeis, kaelas või seljas) või kui paljud tunnistavad iseendale, et telefoni näppimise tõttu on jäänud midagi tegemata.