Vene sõjavägi vähendas lende Süürias

Šoigu ütles õhujõudude juhtkonna aastakoosolekul, et väljalende Süürias on järsult vähendatud.

«Lendude arvu on vähendatud 100-110 päevas kahe kuni neljani nädalas, peamiselt täiendavateks luurelendudeks,» seletas Šoigu, kuid ei täpsustanud, millal seda tehti.

Kaitseminister lisas, et Venemaa on põhijõud Süüriast välja viinud, kohal on veel vaid Hmeimimi õhujõudude baasis ja Tartusi mereväebaasis paiknevad väed.