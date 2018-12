USA on valmis Patriot raketitõrjesüsteemide müümiseks Türgile

USA teatas varasemalt sel aastal, et töötab Patriotide osas koos NATO liitlase Türgiga. Eesmärgiks oli vältida olukorda, kus Türgi eelistaks NATO liitlaste toodangule Venemaal valmistatud S-400 süsteeme.

Ankarat on korduvalt hoiatatud, et S-400 integreerimine NATO tehnikaga poleks võimalik. Öeldi ka, et S-400 süsteemide ost Türgi poolt paneks ohtu Lockheed Martin F-35 hävitajatega seotud ühisprojekti. Lisaks ähvardati Türgit sanktsioonidega.