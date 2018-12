Itaalia ja Euroopa Liit jõudsid eelarve osas suusõnalise leppeni

Euroopa Komisjon lükkas oktoobris tagasi Itaalia 2019. aasta eelarvekava, hoiatades, et selle varem lubatust kolm korda suurem puudujääk on vastuolus ELi eelarvereeglitega.

Nädalate jooksul on Itaalia ja Komisjon leppele lähemale liikunud ja hiljaaegu teatas Rooma, et puudujääki vähendatakse 2,04 protsendile ning, et see tugineks eeldusel, et majandus kasvab aastaga 1 protsendi, mitte 1,5 protsenti nagu seisis esialgses kavas.