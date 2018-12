Financial Times valis aasta inimeseks George Sorose

Väljaanne märkis, et ehkki nende aasta inimese tiitel läheb tihtipeale inimesele, kes on silma paistnud majandustegevusega, võeti miljardär Sorose puhul arvesse ka tema poolt esindatavaid väärtusi.

«Ta on liberaaldemokraatia ja avatud ühiskonna lippur. Need on ideed, mis jõudsid tippu külma sõja ajal. Täna rünnatakse neid igast suunast, alates Vladimir Putini Venemaast kuni Donald Trumpi Ameerikani,» kirjutas FT.