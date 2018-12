Vene Põhjalaevastiku lipulaev tulistab Barentsi merel rakette

«Põhjalaevastiku lipulaev tuumaraskeristleja Pjotr Veliki suundus Barentsi merele, et täita Põhjalaevastiku merepolügoonidel lahingu-õppeülesandeid. See on esimene retk uuel õppehooajal,» ütles Serga.

24 300-tonnine Pjotr Veliki on Kirov-klassi ristleja, mis alustas algselt teenistust 1998. aastal nime all Juri Andropov. See on oma 252-meetrise kerepikkusega maailma suurim pealveesõjalaev. Pjotr Veliki Kuulub Põhjalaevastikku, mille tegevusalaks on Atlandi ookean ja Põhja-Jäämeri.