Video: Corbyn nimetas Mayd lolliks naiseks

Leiboristide liider Corbyn paistis peaministrit solvavat pärast seda, kui May tema läbikukkunud umbusaldushääletuse korraldamise katse üle nalja heitis ja soovitas tal enda selja taga istuvate leiboristide poole vaadata. «Sa ei avalda neile muljet, nagu ka ülejäänud riigile,» sõnas May. Varasemalt süüdistas Corbyn Mayd Ühendkuningriigis kriisi tekitamises.

May ütles Corbynile osaks saanud süüdistuste peale: «Arvan, et kõik siin kojas, eriti naistele valimisõiguse andmise 100. aastapäeval, peaksid julgustama naisi siia saali tulema, siin saalis seisma ja seetõttu peaks keelekasutus olema naisliikmetele viidates sobilik.»

Mitmed konservatiivide parlamendisaadikud ütlesid, et väidetav Corbyni kommentaar peegeldab inetut keelekasutust, mis on osaks saanud mitmetele naispoliitikutele. Nende sõnul on naiste kiuslik kohtlemine viimaste kuude jooksul terava tähelepanu all olnud.