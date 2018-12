10 aasta kurioossemat Eesti uudist

Loo tegi kurioosseks see, et selleks ajaks oli selgunud ka põlengu põhjus. Nimelt süütas üks maja omanikest selle ise, kuna väidetavalt oli maja asunud veesoone peal ja seal oli valitsenud halb aura. Kummalise otsuse juures mängisid rolli narkootikumid.

Tänavu juunis avastati, kuidas Räpina vallas Mehikoormas on hauaplatsilt varastatud hauakivi. Umbes 200 eurot maksnud kivi leiti aga peagi üles samalt surnuaialt lehehunniku alt. Lähemal uurimisel selgus, et süüdlasi ei tulegi kaugelt otsida: kivi vedasid ära lahkunu õed, kellele teiste omaste paigutatud kivi ei meeldinud ja kes tahtsid selle asendada.

Sel aastal otsustas valitsus niinimetatud katuserahast Jõgevale kiriku ehituseks eraldada 400 000 eurot. Tulevase hoone väljanägemine tekitas aga kohalikes hulgaliselt küsimusi. Nii mõnigi leidis, et mõne nurga alt vaadatuna hakkab see meenutama mehe suguelundit.

«Mulle on eriti maitsenud viinerid, mille maitsest saab aru, et mingit jama neis pole. Aga teistele vist maitseb ka, sest kaupluses on nad sageli otsas,» kiitis majandus- ja taristuminister Kadri Simson augustis Facebooki vahendusel Eesti Lihatööstuse toodangut. Loo tegi eriliseks see, et ministri välja reklaamitud Ühistu Eesti Lihatööstus nõukogu esimeheks on tema elukaaslane Teet Soorm.