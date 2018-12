USA ametnik kinnitas vägede väljaviimist Süüriast

Täna teatas ta, et äärmusrühmitus Islamiriik on Süürias alistatud ja muud põhjust USA vägede riigis viibimiseks ei ole.

Edusammudest hoolimata on Süürias endiselt pimedaid alasid, mille kontroll on IS-i käes ning varem on arvatud, et Ühendriikide kaitseametnikud soovivad jääda riiki, et kindlustada äärmusrühmituse täielik alistamine.