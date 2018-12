Ungari politseinikud nõuavad ületundide eest saamata jäänud tasu

Politseiametnike sõnul on seni tasustamata 50 000 tundi ületööd, mis on võrdne peaaegu 200 miljoni forindiga ehk umbes 620 000 euroga aastas. Ametnike sõnul tehti avalik pöördumine, kuna politseülemad ei võtnud kaebusi kuulda.

Kirjas rõhutati, et nõudmine ei ole kuidagi seotud viimaste päevade meeleavaldustega Ungaris.

«Me oleme politseinikud, meie kirjal ei ole poliitilist eesmärki, aga me tahame, et meie õiguseid kaitstaks!» kirjutasid nad.

Allikad Ungari politseist ütlesid, et riigi tasandil ollakse politseinikele võlgu sadade tuhandete ületundide eest.

Ületunnid on ka 12. detsembril vastuvõetud vastuolulise tööseaduse keskmes. Nimelt näeb seadus ette, et tööandjal on õigus nõuda töötajalt aastas kuni 400 tundi ületööd ja selle eest võib tasu maksta kolme aasta jooksul.