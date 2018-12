Suurbritannia tutvustas Brexiti järgseid immigratsioonipiiranguid

Ettepanekute hulgas on ajutine tööviisade süsteem, mis sarnaneb külalistööliste süsteemidega teistes riikides. Samuti on plaanis arutada sissetuleku piiri töölistele, kel lubatakse Ühendkuningriiki elama jääda.

Peaminister Theresa May on lubanud peatada inimeste vaba liikumise Euroopa ja Ühendkuningriigi vahel, nimetades seda üheks peamiseks põhjuseks, miks britid Brexiti poolt 2016. aasta referendumil hääletasid.

«Tulevase süsteemi eesmärgiks on tagada, et immigratsioon töötaks Ühendkuningriigi huvides,» ütles Javid, lisades, et see langetaks netosisserände jätkusuutlikumale tasemele.

Palgataseme piirangu plaane siseminister ei täpsustanud, kuid rääkis, et see oleks umbes 30 000 naela aastas, see tähendab, et alla selle teenivatele inimestele ei antaks elamisluba. Ministri sõnul võib see aga veel muutuda ja seda võidakse langetada välistudengite jaoks.