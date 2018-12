Riigikogu pikendas kaitseväe missiooni Vahemerel

Operatsiooni eesmärk on piirata Liibüa rannikul tegutsevate inimkaubitsejate liikumisvabadust ning tuvastada, hõivata ja hävitada alused ja muu vara, mida kasutatakse või mille puhul on kahtlus, et seda kasutatakse isikute ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks või inimkaubanduseks.