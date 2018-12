Iisrael ootab ÜRO-lt Hizbollah' ründetunnelite hukkamõistmist

Julgeolekunõukogu koguneb arutama tunnelivõrgustikku, mille šiialiikumine on Iisraeli väitel piiri alla uuristanud. Neli tunnelit on avastatud ja lahti kaevatud.

Iisrael tahab ka, et Julgeolekunõukogu nõuaks Liibanonilt, et too «ei laseks kasutada oma territooriumi agressiooniaktide läbiviimiseks ja oma kodanikke etturitena» ning toetaks Iisraeli õigust kaitsta end Iraanist lähtuva agressiooni eest.