Kosovo kinnitas NATO-le läbipaistvust sõjaväe moodustamisel

NATO rahuvalvejõud KFOR on kaitsnud Kosovot sestpeale, kui ta pärast 1998.-99. aasta sõda Serbiast lahku lõi. Praegu on KFOR-i koosseisus umbes 4000 sõdurit.

NATO peasekretär Stoltenberg on varem nimetanud Kosovo samu "halvasti ajastatuks", USA on aga avaldanud toetust "Kosovo suveräänsele õigusele" riigina, mis on ühepoolselt Serbiast lahku löönud.

Ehkki sõjaväe loomise puhul on tegemist eelkõige sümboolse sammuga iseseisvuse rõhutamiseks, on Serbia, kes näeb Kosovos endiselt oma provintsi, nimetanud sõjaväe loomist ohuks piirkonna stabiilsusele.

Belgrad on väljendanud muret tänini Kosovos elava 120 000 serblase saatuse pärast. Kosovo põhjaosas asuvad serbia kogukonnad on endiselt Belgradile lojaalsed ja vastu sõjaväe loomise plaanile.

Vene välisministeerium mõistis reedel hukka Kosovo otsuse luua sõjavägi ja teatas, et see tuleb laiali saata. Ministeerium ütles avalduses, et NATO-juhitavad rahuvalvajad peavad Kosovos rakendama kiireid ja kõikehõlmavaid meetmeid, et kõik Kosovo albaanlaste relvaformeeringud relvitustada ja laiali saata.