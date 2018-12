USAs süüdistatakse taas sadu vaimulikke seksuaalses ärakasutamises

Arv on suurem, kui kirik on varasemalt välja toonud.

Illinoisi osariigi prokuröri Lisa Madigani andmetel on seksuaalse ärakasutamise juhtumeid märkimisväärselt rohkem, kui osariigi kuus piiskopkonda on teatanud. Augustis alustatud uurimise käigus on ilmsiks tulnud 500 uut juhtumit, kui varasemalt oli teada 185.