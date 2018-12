Sünge huumor ja skandaalid: Putin peab taas eepilise pressikonverentsi

Erinevaid teemavaldkondi puudutav küsimuste-vastuste maraton on aastate jooksul endaga kaasa toonud ka hulga mälestusväärseid hetki.

Olenemata sellest, kui tõsised Putini pressikonverentsi põhiteemad tavaliselt on, leiab Vene president alati aega ka vähemalt üheks naljaks. Nöögid on tavaliselt segadust tekitavad ja varjutatud tumeda huumoriga.

2017. aastal rääkis ta näiteks anekdoodi, kui temalt küsiti riigi kaitsekulutuste suurendamise kohta. «Poeg räägib oma ekssõdurist isale, et vahetas nende noa kella vastu,» alustas Putin nalja.

««Oo jah, see on hea kell,» vastab isa. «Ja kui röövlid tulevad homme kogu meie perekonda tapma ja sinu vanemat õde vägistama, saad neile öelda Moskva kellaaja.»,» lõpetas Putin nalja.

Tõenäoliselt dramaatilisem hetk Putini pressikonverentsidelt saabus pärast 2013. aastal peetu lõppu, kui ta teatas ootamatult hulgale ajakirjanikele, et annab armu vangis istuvale oligarhile Mihhail Hodorkovskile.

«Ta on vangis istunud enam kui kümme aastat ja see on tõsine karistus,» rääkis Putin Venemaa üht rikkaimat meest puudutavast otsusest.