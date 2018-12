Tallinnas sõidavad jõulutramm ja -troll

Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on jõulutrammi ja -trolli liinile saatmine ettevõtte aastate pikkune traditsioon. «Jõulud on heade tegude aeg ning on sümboolne, et jõulusõitu teevad taastuvenergiat kasutavad trammid ja trollid. Sellega meenutame vajadust hoida ja kaitsta habrast keskkonda, milles elame,» ütles Boroditš.