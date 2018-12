Video: vaata, kuidas näeb välja Tallinna lennujaama uus parkla

«Pingutasime kõvasti, et reisijatele jõulukingitus teha,» kommenteeris reisiterminali käitusjuht Asko Kivinuk uut parklat, mis sai valmis plaanitust varem.

Uues parkimismajas on 1242 kohta, millest üle 700 asuvad katuse all. Võrreldes varasemaga on nüüd ka lennujaama parklas kohanäidusüsteem, mis teeb vabade kohtade leidmise tunduvalt lihtsamaks. Samuti pannakse järgmisel aastal üles nii Tartu kui Tallinna poolt tulijatele tablood, kus kuvatakse juba kaugelt, millistel korrustel mitu vaba kohta on.

Klientide elu teeb mugavamaks ka numbrituvastussüsteem, tänu millele avaneb pileti ostnutele tõkkepuu automaatselt. Elektriautode jaoks on olemas laadimispistikud.

Kiss and fly lühiajaline parkimine on nüüd viidud maja keskele katuse alla, et hüvastijätud ilma tõttu ebameeldivaks ei osutuks. «Kunagi saime selle kohta palju kaebusi ja selle me siis parkimismajaga oleme ära lahendanud,» sõnas Kivinuk.

Parkimishindades muudatusi ei tule. 15 minutit parkimist on tasuta, ühe päeva eest tuleb tasuda 15 ja iga järgneva eest viis eurot.

«Kui keegi on kaugelt Tallinnasse tulemas ja tahab trammiga kesklinna minna, siis see on väga mugav koht,» kommenteeris Kivinuk, kuidas parkla jääb kõigile avatuks.

Esimese lennujaamana maailmas on Tallinnas nüüd ka turvaline jalgrattaparkla.