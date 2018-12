Fotod ja video: prokurör küsis Poseidoni topeltmõrvaritele maksimaalsed vanglakaristused

Eelmisel istungil lõpetas kohus asja kohtuliku uurimise ning täna alustati kohtusaalis vaidlustega. Ehkki mõrvasüüdistus põhineb peaasjalikult ühe kaasaosalise, Siim Turta ülestunnistusel, on ringkonnaprokurör Eleliis Rattami sõnul vendade Kruusimägede mõrvasüü leidnud piisavalt tõendamist. Rattami sõnul on vendade ütlused olnud ebausaldusväärsed, seevastu kui teiste ütlused on uurimise käigus kogutud materjalidega tõendatud.

Kuigi ajakirjanduses on väidetud, et tapetud mehed - Lauri Merimaa ja Sergei Permanov olid kurikuulsa ja vägivaldse Kemerovo grupeeringu keskastme juhid ehk brigadirid, lükkas prokurör selle väite ümber.

Samuti juhtis kaitsja tähelepanu asjaolule, et esimene Siim Turta ülekuulamine vältas seitse tundi ning inimese unest ilma jätmine on teada-tuntud piinamisviis, mis seab ütluste usaldusväärsuse ja tõendina kasutamise lubatuvuse kahtluse alla. Ühtlasi oli kaitsjatel etteheiteid surnuekspertiisile ning nende hinnangul on need tehtud algusest peale valesti, mistõttu tuleks ka ekspertiis tõendina välja jätta.