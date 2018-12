Advokaat Varro Vooglaiu kaasusest: koomiline liialdus ei ole faktiväide

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhatuse esimees Varro Vooglaid pöördus kohtusse seoses ETV2 eetrisse lastud saatega «Ongi koik», kus väideti, et ta on «heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal».

Oma hagiavalduses toonitab Vooglaid, et ERRi poolt tiražeeritud väide on otseselt vale, sest tegu ei ole arvamuse või väärtushinnangu, vaid konkreetse faktiväitega.

Vandeadvokaat Karmen Turk ütles Varro Vooglaiu hagi kommenteerides, et žanrist ja vormist oleneb, milliseid väiteid võib avalikkusele esitada ja milliseid mitte.

«Väljendusvabaduse piirid on vägagi erinevad olenevalt sellest, milline on žanr kui sellest, mis on teema (nt korruptsioonisüüdistus versus meelelahutusmaailma staari pidutsemine). Neist esimese puhul on lubatud avaldajale rohkem, kuid ka vastutus on suurem,» ütles Turk ja lisas, et iga kaasust tuleb vaadelda eraldi.

Turk selgitas, et nali, satiir ja paroodia tähendavad iseenesest, et tegemist ei ole faktiga, vaid koomilise liialdusega. «Koomiline liialdus, reaalsuse moonutus ei ole faktiväide,» ütles ta.

Saatesarja «Ongi Koik» kirjelduses märgitakse, et tegemist on satiirisarjaga, kus «keegi ei pea värisema, kõik peavad naerma». Ometi võttis Vooglaid saates esitatud niivõrd tõsiselt, et pidas vajalikuks minna maksumaksja raha eest ülalpeetava Eesti Rahvusringhäälingu vastu kohtusse.

Kuidas saada aru, kas tegemist on naljasaatega või ühe isiku arvamust kajastava videolooga?

Turki sõnul pole Eestis olnud palju vaidlusi satiiri ja paroodia üle, kuid viimastel aastatel on Turki hinnangul Euroopa Inimõiguste Kohtu juhiseid väga erinevalt käsitletud.

«Asjakohane on Euroopa Inimõiguste Kohtu standard: kas mõistlik lugeja/vaataja sai või pidi saama aru, et tegemist on naljaga?» ütles Turk.

