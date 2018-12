Soome politsei saab võimsad soomustatud maasturid

Kuus sõidukit on tänaseks juba Soome jõudnud ja politseinikud võtavad need kasutusele veebruaris. Suve alguseks peaks juba kõik 15 autot Soome politsei teenistuses olema. 5,4 tonni kaaluvate maasturite juhtimiseks on vaja C1 kategooria juhtimisõigust. Valitud politseinikud hakkavad järgmise aasta jaanuarist uue kategooria juhtimisõigust taotlema ja masinaga tutvust tegema.