USA ja Suurbritannia süüdistavad Hiinat hiiglasliku küberrünnaku korraldamises

Samal teemal on Hiinaga väidetavalt kõrgeimal tasandil suheldud juba kahe aasta jooksul. Teiste seas on selle jutuks võtnud ka Suurbritannia peaminister Theresa May, kuid isegi see ei peatanud häkkerite tegevust. Nüüd omistati rünnak Hiina riigile.