Jahimehed on tänavu küttinud Eestis 28 hunti

Pärnumaal on jahimehed neljapäevase seisuga küttinud kuus hunti, neist kaks limiidi ja neli eriola alusel, Järvamaal on aga on lastud limiidi kohaselt neli hunti, samas Läänemaal on lastud üks hunt limiidi ja kaks hunti eriloa alusel, selgub küttimisstatistikast. Saaremaal on lastud üks hunt limiid ja üks eriloa alusel.