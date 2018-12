SBU teatas Vene sõjaväeluure erirühmade tabamisest

Neljapäeval jagas SBU samuti uut informatsiooni GRU eestkoste all tegutseva Vene vabatahtlike relvaformeeringust Wagner. SBU kinnitusel on just selle formeeringu liikmed vastutavad Vene ajakirjanike tapmise eest Kesk-Aafrika Vabariigis tänavu juulis.