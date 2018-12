KOHALIK VAADE. Euroskeptikute Euroopa-meelne näitemäng

Pärast Poola Õiguse ja Õigluse Partei (PiS) võitu 2015. aasta parlamendi- ja presidendivalimistel on nende juhitav valitsus üritanud vähendada Poola õigussüsteemi iseseisvust ning allutada selle võimuparteile. Õigussüsteemi kahjustavad muutused saatsid Poola riigi koguni Euroopa Kohtu ette. Nüüd on aga võimupartei astunud sammu tagasi, et võita järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimised.