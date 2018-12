Trump lubas juba aprillis väed Süüriast ära tuua, kuid siis suutsid nõuandjad ta ümber veenda, hoiatades, et see annaks Venemaale ja Iraanile Süürias veel suurema kontrolli. Kuigi nõunikud on samal seisukohal ka praegu, andis Trump üleeile ette hoiatamata korralduse üksused – USA-l on praegu Süürias umbes 2000 sõjaväelast, kes peamiselt asuvad kurdi aladel riigi põhjaosas – Süüriast täielikult ja kiiresti välja viia.