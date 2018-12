Saksamaa tugevdas julgeolekut riigi edelaosa lennujaamades

Föderaalpolitsei teatas Twitteris, et politsei suurem kohalolek Stuttgartis ei tohiks lende mõjutada. Lisapolitseinikke saadeti igaks juhuks ka väiksematesse lennujaamadesse Baden-Württemberg liiduvabariigis: Friedrichshafeni, Karlsruhe/Baden-Badeni ning Mannheimi lennujaama.

Saksa võimud ütlesid, et pidasid Edela-Saksamal kinni kaks meest ja ühe naise, keda kahtlustatakse tulirelvade seadusvastases omamises ning rünnaku kavandamises. Karlsruhe prokuröride sõnul arestis politsei automaatrelva ja laskemoona, kuid esialgu pole ühtegi viidet, et juhtum on seotud lennujaamade julgeolekumeetmete tugevdamisega.