Macroni sõnul on kütuseaktsiisi tõusu kriitikutel õigus

«Teie sõnum, ma kuulsin seda. Ma vastan teile otse, teil on õigus,» kirjutas Macron rohkem kui miljonile inimesele, kes olid üleskutse veebilehel Change.org allkirjastanud.

President tuletas allakirjutanutele meelde, et tema valitsus on plaanitud kütuseaktsiisi tõusu tühistanud ning talvel ei oota tarbijaid gaasi- ja elektrihindade tõus.

Macron kordas samas, et fossiilkütuste kasutamise vähendamine on vajalik, kuid möönis, et «ei tohi vastandada maailmalõpu probleeme kuu lõpu probleemidega».