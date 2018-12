Rõivas: Toomi esinumbri koht näitaks Ratase toetust Eesti-vastasusele

Rõivase sõnul ei ole saladus, et Yana Toom on suure osa oma senisest viiest aastast Euroopa Parlamendis kasutanud Eesti seisukohtadega vastupidise poliitika ajamiseks. «Alustades keele- ja kodakondsusküsimustest ja lõpetades sõbrustamisega Assadi või Putini režiimiga - tihti teeb Toom kahju nii Eestile kui Euroopa ühtsusele,» märkis Rõivas sotsiaalmeedias.

Kui Yana Toomist saab Keskerakonna esinumber Euroopa Parlamendi valimistel, näitab see Rõivase hinnangul Jüri Ratase toetust Toomi Eesti-vastasele liinile või vähemasti nõrkust kahju ära hoida.

«Olen kuulnud, et laual on siiski veel ka teisi valikuid. Eestil on võimalik Euroopa Liidu tulevikku otsustama saata vaid seitse inimest. Mis oleks, kui saadaks seekord sellise esinduse, kellest igaüks ajab Eesti ja Euroopa asja ning teeb seda senisest oluliselt tõhusamalt,» paneb Rõivas ette.