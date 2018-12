Gatwicki lennujaam alustas osalise koormusega tööd

Briti üht suurimat lennujaama on kolmapäevast alates kimbutanud droon. Briti politsei kaalub kaose põhjustanud seadme alla tulistamist. Politsei peab seda taktikaliseks variandiks pärast seda, kui drooni on kolmapäeva öösest nähtud lennujaama lähistel üle 50 korra.

Eile saadeti politseile droonilennutaja leidmiseks appi sõjavägi. «Teeme kõik endast oleneva, et see droon taevast alla saada ning kõrvaldada häire, et saaksime Gatwicki töö tagasi normaalseks,» ütles politseinik Jason Tingley.

«Üks võimalus on kasutada tulirelvadega politseinikke, kui selline võimalus peaks tekkima. Nad on olnud täna väljas ning see (tulirelvade kasutamine) on laual ja meile saadaolev taktikaline võimalus,» lisas Tingley.