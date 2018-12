Kadunud õde ilmus välja keset Kasahstani

Kui Monika oli vaevalt kolmekuune, saabus Aftole kutse koju, Gruusiasse. Tema mõlemad vanemad olid juba sedavõrd vanad, et vajasid igapäevast hoolt. Ja nagu Gruusias kombeks, on just poeg see, kes peab ema-isa eest hoolitsemise enda kanda võtma.