Paavst: kirik ei eira enam kunagi ahistamisteateid

Kirik teeb kõik, mis vaja, et niisuguse kuriteo sooritanud isik kohtu ette tuua, lisas ta.

Franciscus tunnistas, et kirik ei ole seni suutnud probleemiga piisavalt tõsiselt tegelda, kuid kinnitas, et edaspidi ei säästeta jõudu, et pedofiilide üle õigust mõistetaks. «Alaealisi väärkohelnutele ütlen: muutke meelt, andke end maise kohtumõistmise kätte ning valmistuge taevaseks.»