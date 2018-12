Savisaar: kolm prokuröri ei suutnud ühe jalaga invaliidi ikkagi paigast nihutada

Postimees avaldab Savisaare Facebooki-postituse muutmata kujul:

Kolme prokuröri lugu.

Räägitakse küll Evestusest, aga tegelikult oli läbi kaheksa aasta kokku kolm prokuröri, kes minuga tegelesid.

Esimene oli Kadri Väling. Tema alustas õigusabipalvega Sweitsi. Sealne kohus võttiski asja üles, peeti kaks istungit. Sweitsi kohus tegi järelduse, et Savisaar ei ole uuritud Fondi kasusaaja olnud. Selle otsusega Eesti prokuratuur rahul ei olnud ja Kadri Väling pagendati järelvalve osakonda, kus tal iseseisvat tööd enam ei olnud.

Seejärel nimetati minu prokuröriks Laura Vaik. Paraku tabas teda varsti Välingu saatus. Laura Vaigule heideti ette ühe prokuratuuri sisese memo levitamist. See oli proksi sisene dokument, kus olid ära toodud süüdistuse nõrgad kohad. Oldi kriitilised. Laura saatis selle memo eksikombel ka minu advokaadile. Selle eest saadeti ka tema pagendusse järelvalveosakonda.

Evestus oli minu kolmas prokurör. Sellesse protsessi suhtus ta äärmiselt kirglikult. Üllatus, et ta lahkus lahinguvaljalt kõige otsustavamal hetkel. See ei ole minu arvates kooskõlas tema isikuomadustega. Aasta tagasi kuulutati Evestus aasta prokuröriks. Nüüd järsku visati kõik nurka. Pool kohut oli ju veel ees. Üheksa advokaati olid veel ära kuulamata, kohtuvaidlused pidamata. Mis oli siis Evestuse äkilise lahkumise põhjuseks? Ühed räägivad Savisaare kohtuasja ebaõnnestumisest, teised Danske panga asjast, kolmandad toovad välja nn. Kutseri lindid. Võimalik aga, et asi oli lihtsam ning taandub võimuvõitlusele prokuratuuris.

Järelduseks võib öelda, et kolm prokuröri ei suutnud ühe jalaga invaliidi, kellel on kuus ravimatut haigust, ikkagi paigast nihutada.

Õnnitlen Kadrit, Laurat ja Sten Kristot peatsete Jõulupühade puhul, soovin neile head ja turvalist Jõuluaega. Oleme selle ajaga nii lähedasteks saanud. Tulevikus aga ärge sekkuge poliitilistesse mängudesse. Soovin Teile seda kogu südamest.