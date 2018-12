Meedia: USA luure tuvastas Vene hüperheliraketi katsetamise merel

Viimati katsetati raketti Tsirkon edukalt 10. detsembril, selle kiirus jõudis 8 Machi arvuni. See tähendab, et rakett läbis sekundis umbes kolm kilomeetrit.

«Näeme, et venelased on töötanud välja kahese otstarbega relva, mida saab kasutada nii maismaa kui meresihtmärkide vastu,» ütles üks allikaist. «Selle edukas katsetamine eelmisel nädalal näitas, et venelastel õnnestus saavutada selle püsikindel lend, mis on otsustav mõjur hüperhelirelva väljatöötamisel.»