Savisaar saab tagasi arestitud raha ja kaitsjale kulunud summad

Savisaarelt võeti süüasja menetluse ajal ära ligi 200 000 eurot ning 300 000 Eesti krooni. Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi sõnul taotleb Savisaar kindlasti ka kaitsekulude hüvitamist. «Täpne summa on alles kokku löömisel, kuid võib öelda, et tegemist on kuuekohalise numbriga,» ütles Nääs.

Eraldi küsimusena käsitles riigikohus küsimust, kas tervisliku seisundi tõttu menetlusest vabastamise kohtumäärus on vaidlustatav ning leidis, et see on vaidlustatav.